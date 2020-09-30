Beşiktaş'ta Lens şoku

UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ve lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta yabancı transferlerde sorun yaşanıyor. Konyaspor deplasmanında ağır yenilgi alan Beşiktaş’ta maçın kötü ismi Vida şoku yaşanırken Lens’le ilgili kötü gelişme yaşandı.

Kadro dışı kalan Lens kötü performansıyla taraftardan tepki toplamıştı. 2.2 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmemesi sonrasında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, menajeri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi.

Yönetim Lens’e olayın teknik ekip kararı olduğunu sözlü olarak iletti. Lens ise idmana alınmaması sonrası tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu bildirildi.