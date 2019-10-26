Beşiktaş'ta kulübün genel durumu incelemede

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Urgancılar, "Kulübün içinde bulunduğu tablonun açıklanmasıyla ilgili kamuoyunda bir beklenti olduğunu biliyoruz. Biz de bu beklentiyi en kısa sürede karşılamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Kulübün genel durumunu mercek altına alıp, hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını aktaran Urgancılar, "Bu doğrultuda bir denetim firmasıyla uzun soluklu çalışma başlattık. Çok zor, ekip halinde geceli gündüzlü çalışma gerektiren bir sürece girdik. Tahmin ediyorum 2019 yılı bitmeden tüm Beşiktaş camiasını ve üçüncü şahıslar nezdinde tüm kamuoyunu, harcıyla, borcuyla, tüm davalarıyla, riskleriyle, seçim öncesi birdenbire yapılan anlaşmalarıyla, nasıl bir Beşiktaş devraldığımız konusunda bilgilendirmiş olacağız." diye konuştu.

Yönetim olarak zaman kaybetmeden içinde bulunulan durumu netleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Mesut Urgancılar, şunları söyledi:

"21 Ekim Pazartesi günü mazbatamızı alarak görevlendirildik. Salı sabahı mesaiye başladığımız ilk andan itibaren, bizden önceki dönemlerde neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bu tarafta yoğun çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan da normal şartlar altında 15 Ekim'e kadar tamamlanmış olması gereken UEFA borçsuzluk belgelerini hazırlamak için çalışıyoruz. Avrupa'da yarışma şansımızı kaybetmemek için UEFA lisansının şart olduğunun farkındayız ve tüm futbolcularla bu konuda görüşmelerimizi tamamladık. Hem UEFA lisansı hem de Galatasaray derbisi öncesinde futbolcularımıza moral verebilmek için gereken neyse onu yaptık."

"Beşiktaş için devrim sayılabilecek bir sürece geçtik"

Seçim öncesinde söz verdikleri gibi, kulübün durumunu şeffaf bir şekilde siyah-beyazlı camia ile paylaşacaklarını vurgulayan Urgancılar, "Maalesef, Beşiktaş Kulübünde ve ortak olduğu tüm şirketlerde birçok sözleşme, anlaşma ve protokolün tek imza ile yürürlüğe alındığını gördük. Bu durumu sonlandırmak ve farklı yöntem uygulamak amacıyla Beşiktaş için devrim sayılabilecek bir sürece geçtik. İmza sirkülerimizde değişikliğe giderek, bundan sonraki süreçlerde yapılacak tüm işlemlerde mutlaka çift imza olması gerekliliğini getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Derbi, yepyeni bir sayfa açmamızı sağlayacak"

Mesut Urgancılar, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacakları derbi maçın önemine dikkati çekti.

Galatasaray karşısında alınacak bir galibiyetin, siyah-beyazlı camiadaki birlik ve beraberlik havasına katkı sağlayacağını aktaran Urgancılar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzyılı aşkın süredir devam eden rekabetimizde bu maçın bizim için önemi bir başka. Derbi, yepyeni bir sayfa açmamızı sağlayacak. Beşiktaş, tarihi boyunca başarılarını taraftarının desteği ile taçlandırmış bir camia. Taraftarlarımızın son birkaç gündür Kartal Yuvası mağazalarına hücum ettiklerini biliyoruz. Satışlar neredeyse ikiye katlandı. Umarım sponsorlarımız da bu durumdan fazlasıyla memnundur. Taraftarlarımızın yarın büyük bir destek sağlayacağına inanıyorum. Burada taraftarıyla, yöneticisiyle, sporcusuyla, teknik ekibiyle birbirimize emanetiz. Birbirimize destek olmakla, 'biz' olmakla sorumluyuz. Görevimize başlayalı henüz birkaç gün olmasına rağmen, gerek futbolcularımızın beklentileri gerekse UEFA şartnamelerinin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde maddi anlamda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şimdi sözü teknik ekibimize ve futbolcularımıza bırakma zamanı. Sahada oynanacak futbol ve alınacak galibiyetle takımımız, Beşiktaş camiasındaki beraberlik havasına katkıda bulunacaktır. Bu anlamda taraftarımız da üzerine düşeni yapacaktır. 90 dakika boyunca hem futbolcularına hem de teknik direktörüne sahip çıkacaktır. İnanıyorum ki ezeli rekabette gülen taraf biz oluruz."