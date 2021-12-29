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Spor Beşiktaş'ta kritik tarih belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta kritik tarih belli oldu

Beşiktaş'ta takımın başına geçtiğinden bu yana 7 puan toplayan Önder Karaveli için siyah beyazlı yönetim 5 Ocak'ta karar vrecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 09:51:00 - 2021-12-29 09:51:38
Beşiktaş'ta kritik tarih belli oldu

Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini önceki gün Konya deplasmanında alan Beşiktaş’ta yönetim kurulu dün bir toplantı yaparak, takımın son durumunu değerlendirdi ve teknik direktör konusunu görüştü.

Başkan Ahmet Nur Çebi dahil yönetimin büyük bölümü Karaveli’nin takımın başında kalıp kalmayacağına karar vermek için TFF Süper Kupa maçını bekleme yönünde görüş birliğine vardı.

Siyah beyazlı takım, 5 Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’da Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmayı kazanıp Süper Kupa’yı alırsa, Karaveli en azından sezon sonuna dek görevine devam edecek.

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