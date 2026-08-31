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Yerel Beşiktaş'ta korku dolu anlar
Yerel

Beşiktaş'ta korku dolu anlar

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Beşiktaş'ta korku dolu anlar

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Levent ayrımında, İ.Y. idaresindeki 34 ELF 566 plakalı otomobilin kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücünün yolun kenarına çektiği otomobil yanmaya başladı.

 

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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