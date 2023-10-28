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Spor Beşiktaş'ta kırmızı alarm: savunma hattı çöktü!
Spor

Beşiktaş'ta kırmızı alarm: savunma hattı çöktü!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 20:12:00 -
Beşiktaş'ta kırmızı alarm: savunma hattı çöktü!

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında sakatlanan Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o paylaşım...

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında sakatlanan Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley’in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Arthur Masuaku ile Omar Colley’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Siyah beyazlılarda Amartey, Bailly, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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