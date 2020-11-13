Beşiktaş’ta kadro sıkıntısı

Kulüp tarafından resmi olarak isimleri açıklanmasa da başkan Ahmet Nur Çebi, dün katıldığı bir yayında 9 Kasım'da Covid-19 olan futbolcuların defans hattından olduğunu söylemiş ve Vida’nın da Milli takımda pozitif çıkmasıyla ’defansın tamamı neredeyse yok oldu’ ifadesini kullanmıştı.

Mevcut durumda cezalı Ersin ve hazır olmayan N’Koudou ile Gökhan Töre ve sakat olan Welinton’a, Covid-19’lu futbolcular da eklendiğinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın elinde 3’ü altyapı 2’si kaleci 18 futbolcu kalıyor.