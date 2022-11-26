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Spor Beşiktaş'ta ilk hedef stoper!
Spor

Beşiktaş'ta ilk hedef stoper!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gündemine Atletico Madrid'den Felipe'yi almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş 33 yaşındaki savunmacıya onay verirken; transferin Welinton veya Montero'yla yolların ayrılması halinde gerçekleşeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 13:55:00 -
Beşiktaş'ta ilk hedef stoper!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gündemine Atletico Madrid'den Felipe'yi almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş 33 yaşındaki savunmacıya onay verirken; transferin Welinton veya Montero'yla yolların ayrılması halinde gerçekleşeceği belirtildi. 

Beşiktaş, Atletico Madrid'ten Felipe'yi yakın takibe aldı. İspanya'da forma şansı bulamayan Felipe'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Kartal'ın en büyük avantajı.

Fotomaç'a göre; Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve yedek kulübesinde kalan Welinton veya Montero ile yolların ayrılması halinde Brezilyalı yıldız Felipe kadroya katılacak. Teknik heyetin de 'onay' verdiği 1.90'lık stoper için resmi temaslar şimdiden başladı.

 

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