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Yerel Beşiktaş'ta hastane binasında korkutan yangın
Yerel

Beşiktaş'ta hastane binasında korkutan yangın

Beşiktaş'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 15:01:00 - 2022-08-31 15:01:28
Beşiktaş'ta hastane binasında korkutan yangın

Beşiktaş’taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasındaki elektrik panosundan yangın çıktı. İçerdekiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Dikilitaş Ömür Sokak üzerindeki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’nin 6 katlı ek hizmet binasının eksi birinci katındaki elektrik panosunda saat 12.10 sıralarında yangın çıktı. Bina dumanla dolarken, hastane tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı binada hasar meydana geldiği öğrenildi.

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