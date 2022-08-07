Beşiktaş'ta gündem ille de sol kanat!

Kadrosuna kanat oyuncusu takviyesinde bulunmak isteyen Beşiktaş, Marsilya'nın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente ile ilgileniyor.

RMC Spor'un haberine göre hücuma takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, Marsilya'da oynayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlıların oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öngörülüyor.

Olympiacos da devrede

Birleşik Amerikalı oyuncu için Yunanistan ekibi Olympiacos'un da girişimleri bulunuyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu için geçtiğimiz günlerde de La Liga ekibi Real Valladolid'in satın alma opsiyonlu kiralama girişimleri olmuştu. Fakat İspanyol temsilcisi bu transferde henüz aşama kaydedemedi.

Piyasa Değeri 6 Milyon Euro

Konrad De La Fuente geçen sezon Marsilya formasıyla Lig, Kupa, Avrupa da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 23 karşılaşmaya çıkmış ve 1 gol 3 asistle oynamıştı. 21 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 6 Milyon Euro olarak gösteriliyor. Konrad De La Fuante'nin Fransız ekibiyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.