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Aktüel

Beşiktaş’ta fırın denetimi

Korona virüsü önlemleri kapsamında Beşiktaş’da bulunan fırınlarda hijyen, maske ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

2020-04-27 17:33:12 -
Beşiktaş’ta fırın denetimi

Korona virüsü önlemleri kapsamında Beşiktaş’da bulunan fırınlarda hijyen, maske ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı Ramazan ayı genelgesi doğrultusunda Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda kontrol ekipleri ekmek üretim yerlerini ve fırınları denetledi. Beşiktaş’ta Fırınlarda inceleme yapan ekipler, sosyal mesafe maske ve eldiven ile çalışılması konusuna dikkat çekti. Aynı zamanda pidelerin gramajlarını ölçtüren ekipler temizlik ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu.

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