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Spor Beşiktaş'ta Fernando Santos devri bitti
Spor

Beşiktaş'ta Fernando Santos devri bitti

Yeniakit Publisher
2024-04-13 22:56:00 -
Beşiktaş'ta Fernando Santos devri bitti

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını ve Serdar Topraktepe’nin sezon sonuna dek takımın başında Teknik Sorumlu olarak görev alacağını duyurdu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de galibiyet özlemi de 5 maça çıktı. Ligde oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve bazı yönetim kurulu üyeleri toplantıya girdi.
Toplantının ardından Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ayrıca Beşiktaş'ta teknik sorumlu görevini sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yürüteceği duyuruldu.
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Toplantıdan takımla ilgili radikal kararların çıkması bekleniyor.

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