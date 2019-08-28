Beşiktaş'ta Felipe Caicedo sesleri!

Transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo oldu.

İtalyan medyası duyurdu

İtalyan basınında çıkan habere göre, Siyah beyazlılar bu transfer için Lazio'nun kapısını çalarken olumsuz geri dönüş aldı ve yeni bir teklif yapma kararı verdi. Beşiktaş'ın Caicedo için yeniden devreye gireceği ve şartları zorlayacağı ifade edildi.

Lazio'ya 2017'de Espanyol'dan 2.5 milyon euro bedelle gelen 30 yaşındaki Felipe Salvador Caicedo Corozo, çıktığı 71 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Caicedo geçen sezonu ise 38 maçta 8 gol, 2 asistle tamamlamıştı. Toplamda da 38 maçta 9 gol, 6 asistle oynadı.

Felipe Caicedo'nun adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile de anılmıştı