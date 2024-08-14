  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Ernest Muçi takım arıyor
Spor

Beşiktaş'ta Ernest Muçi takım arıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-14 15:24:00 -
Beşiktaş'ta Ernest Muçi takım arıyor

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Ernest Muçi, takım arayışlarına başladı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ortasında takıma katılan Ernest Muçi için sıcak bir gelişme yaşandı.

10 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Beşiktaş taraftarının çok şeyler beklediği Ernest Muçi, Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremeyince, takım arayışlarına başladı.

Samsunspor karşısında da yedek soyunan ve Rafa Silva'dan formayı kapamayan 23 yaşındaki Arnavut maestro, Gio'nun raporu sonrasında ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya başladı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 17 resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı
Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı

Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı
Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı

Spor

Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı

Beşiktaş'ta korkunç kaza: Takla atan arabanın altında kaldı!
Beşiktaş'ta korkunç kaza: Takla atan arabanın altında kaldı!

Yerel

Beşiktaş'ta korkunç kaza: Takla atan arabanın altında kaldı!

Beşiktaş PSG'li yıldızı kadrosuna kattı
Beşiktaş PSG'li yıldızı kadrosuna kattı

Spor

Beşiktaş PSG'li yıldızı kadrosuna kattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23