Beşiktaş'ta Elneny sürprizi
Beşiktaş, Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için girişimlere başadı. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibine resmi teklifini iletti.
Beşiktaş, Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için girişimlere başadı. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibine resmi teklifini iletti.
2016 yılının ara transfer döneminde Arsenal tarafından 12 milyon 500 bin euro bedelle kadroya katılan oyuncu, 2019-2020 sezonu için Beşiktaş'a kiralanmıştı. Oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı yıldız satın alma opsiyonunun 18 milyon euro olması sebebiyle Arsenala geri dönmüştü.
1,79 boyundaki ön libero-orta saha oyuncusu, sağ ayağına hakim olma özelliğiyle biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde TRT Spor’a konuk olan Teknik direktör Sergen Yalçın’da Elneny sorusu üzerine, “Elneny’i kim istemez” açıklamasını yapmıştı.