Beşiktaş’ta Ekuban bombası!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yönetim, özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntı nedeniyle forvet mevkiini güçlendirmek istiyor. Birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, listesine eski Trabzon'lu Ekuban'ı da ekledi.

Batshuayi'den istediği verimi alamayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni kontrat için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş, Genoa'dan ayrılmak isteyen Ekuban'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı.

Belçikalı yıldız Batshuayi'nin kalıp-kalmayacağı sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre netlik kazanacak. Senelik 2.5 milyon euro'da ısrar eden Larin ise 1.7 milyon euro'ya 'evet' demezse önümüzdeki sezon olmayacak.

İki forvetten birinin gitmesi durumunda bile siyah-beyazlılar Calep Ekuban'ı renklerine katacak. Ekuban, yeni sezon için Beşiktaş'la söz keserken; siyah-beyazlıların Genoa ile anlaşması halinde Ganalı hücumcu gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

Trabzonspor formasıyla toplam 103 maçta görev yapan Ekuban, bu periyotta 29 gol atarken, 18 de asist yaptı. 2020- 21 sezonu başında 1,8 milyon euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutan Ganalı forvet, İtalya'da bekleneni veremedi. 27 yaşındaki Ekuban, Çizme'de 23 maçta sadece 1 gol, 1 asistlik performansla 2 gole katkı sağlayabildi.