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Spor Beşiktaş'ta derbi öncesi kaos!
Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi kaos!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 16:18:00 -
Beşiktaş'ta derbi öncesi kaos!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi 4 oyuncusunun kadroda olmayacağını, 1 oyuncunun durumunun ise maç gününde belli olacağını açıkladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi 4 oyuncusunun kadroda olmayacağını, 1 oyuncunun durumunun ise maç gününde belli olacağını açıkladı.

Beşiktaş bu sabahki antrenmanın ardından resmi siteden açıklama yaparak 4 oyuncusunun derbide olmayacağını ve MR'ı çekilen Colley'in durumunun maç saatinde belli olacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

Ayrıca ekibimizin 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan futbolcumuz Omar Colley’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir."

Öte yandan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
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Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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