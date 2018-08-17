Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş Sompo Japan, aynı zamanda Milli Takımı çalıştıran başantrenör Ufuk Sarıca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.17 Ağustos 2018 Cuma 21:37
Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, Ufuk Sarıca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Kumuşoğlu, ayrılıkla ilgili, "Ufuk Sarıca hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı yönetiyordu. İki takım aynı anda olmuyordu. Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettik." dedi.
Cihat Kumuşoğlu, yeni antrenör arayışları hakkında ise "Birkaç aday var, onları değerlendirip karar vereceğiz. Gelecek hafta bu konu netlik kazanır." ifadelerini kullandı.
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