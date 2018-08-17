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Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Sompo Japan, aynı zamanda Milli Takımı çalıştıran başantrenör Ufuk Sarıca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

17 Ağustos 2018 Cuma 21:37
Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi  Cihat Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, Ufuk Sarıca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
 
Kumuşoğlu, ayrılıkla ilgili, "Ufuk Sarıca hem Beşiktaş'ı hem de milli  takımı yönetiyordu. İki takım aynı anda olmuyordu. Karşılıklı anlaşarak  sözleşmeyi feshettik." dedi.
 
Cihat Kumuşoğlu, yeni antrenör arayışları hakkında ise "Birkaç aday  var, onları değerlendirip karar vereceğiz. Gelecek hafta bu konu netlik kazanır."  ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 21:37
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