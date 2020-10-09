  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:52:48 -
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmalarıya başladı.

Pas ve dar alanda top kapma çalışması ile süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den Türk devletlerine teşekkür mektubu
Dünya

Aliyev'den Türk devletlerine teşekkür mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile başlayan savaşa ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cum..
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.
Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'
Dünya

Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'

Fransa'da Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay