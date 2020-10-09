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Spor Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:19:53 -
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ da çalışmayı izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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