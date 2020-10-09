Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ da çalışmayı izledi.
Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla devam edecek.