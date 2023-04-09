Beşiktaş'ta Dele Alli defteri kapandı
Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Dele Alli'den kötü haber geldi. İngiliz yıldızın sezonu kapattığı belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise hayırlı olsun açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Dele Alli, sakatlığı nedeniyle tedavi için ülkesi İngiltere'ye dönmüştü.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; İngiliz oyuncu 10 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sezonu kapattı
Bununla birlikte Dele Alli, sezonu kapatmış oldu.
Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan oyuncu, sezon sonunda takımına geri dönecekti.
Güneş'in açıklaması şöyle:
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Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması.