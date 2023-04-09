  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kardeş ülke gaza bastı, petrol kararı! Oraya yeni bir proje daha başlatıyor: Tam 6 milyar dolarlık! Önemli gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

Türkiye'nin F-16 Özgür Projesinde kritik gelişme! Resmen başladı

Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz! Resmi açıklama geldi!

Milletvekili adayı listeleri belli oldu! Bir istifa daha

Otomobil devi, Tesla otomotivde tarihi rekor peşinde! Çin adımı: Enerji depolama üretimi için fabrika kuracak!

Türkiye'den "ATAK Helikopteri" alan ülkeden ilave sipariş

Çin mercek altına aldı! Üç kıtayı birbirine denizin altından bağlayacak: 500 milyon dolara mal olacak

Süre 20 dakikaya indi! Vatandaşların hizmetine açıldı

YSK'dan açıklama: Saat 17.00 itibarıyla...
Spor Beşiktaş'ta Dele Alli defteri kapandı
Spor

Beşiktaş'ta Dele Alli defteri kapandı

Yeniakit Publisher
2023-04-09 23:56:00 -
Beşiktaş'ta Dele Alli defteri kapandı

Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Dele Alli'den kötü haber geldi. İngiliz yıldızın sezonu kapattığı belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise hayırlı olsun açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Dele Alli, sakatlığı nedeniyle tedavi için ülkesi İngiltere'ye dönmüştü.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; İngiliz oyuncu 10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sezonu kapattı

Bununla birlikte Dele Alli, sezonu kapatmış oldu.

Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan oyuncu, sezon sonunda takımına geri dönecekti.

Güneş'in açıklaması şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması.

Güneş adını duyunca sinirlendi: Onu konuşacak durumda değiliz
Güneş adını duyunca sinirlendi: Onu konuşacak durumda değiliz

Spor

Güneş adını duyunca sinirlendi: Onu konuşacak durumda değiliz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23