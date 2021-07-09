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Spor

Beşiktaş'ta Cyle Larin şoku

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin'in Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 01:05:00 - 2021-07-09 01:07:11
Beşiktaş'ta Cyle Larin şoku

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz günlerde Vodafone Park’ta Kanadalı golcü oyuncu Cyle Larin ile sözleşme uzatma görüşmeleri için bir araya gelmişti.

Siyah beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için 2 yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmıştı.

Beşiktaş'ın teklifini reddettiler

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Beşiktaş’ın yaptığı teklifin reddedildiği öğrenildi.

Cyle Larin’in menajerinin gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncusunu imza parasıyla yurt dışına transfer etme hedefinin olduğu ifade edildi.

Teklifler değerlendirilecek

Siyah beyazlı yönetim ise bu gelişme sonrasında golcü oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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