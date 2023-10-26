Beşiktaş'ta Chamberlain'e büyük yük düşüyor! Burak Yılmaz özel görev verdi
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Chamberlain’i bu akşamki Bodo maçında ilk 11’de sahaya sürecek. Burak hoca, orta sahanın hücum hattıyla bağlantısı ve atak organizasyonlarıyla ilgili olarak İngiliz oyuncuya özel görev verdi. Detaylar haberimizde...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz, derbide gösterdiği performansla dikkat çeken Chamberlain'e özel bir görev verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar’da kırmızı kart cezalısı Rosier’in yanı sıra Amartey, Bailly, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan kafilede yer almadı. Siyah-Beyazlılar, dün 15.00’te Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan özel uçakla Norveç’in Bodo kentine gidip kampa girdi.
CHAMBERLAİN'İN KARNESİ
Sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı forma ile toplam 11 resmi maça çıktı. İngiliz futbolcu söz konusu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı
PAROLA ERKEN GOL...
Burak Yılmaz, Chamberlain ile idman öncesi sahada özel olarak konuşup ilgilendi. Yılmaz, Norveç ekibi önünde maça baskılı başlayıp ilk yarım saat içinde gol bulunmasını istedi. Forvet hattı ile orta alan arasındaki bağlantının kopmaması için merkezi kalabalık tutma kararı aldı. Genç hoca takımına, rakibin ağır savunması arkasına atılacak uzun paslarda pozisyona girme taktiği çalıştırdı. Bu konuda Chamberlain’e özel görev verdi.