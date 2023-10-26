Beşiktaş'ta Chamberlain'e büyük yük düşüyor! Burak Yılmaz özel görev verdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar’da kırmızı kart cezalısı Rosier’in yanı sıra Amartey, Bailly, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan kafilede yer almadı. Siyah-Beyazlılar, dün 15.00’te Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan özel uçakla Norveç’in Bodo kentine gidip kampa girdi.

CHAMBERLAİN'İN KARNESİ

Sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı forma ile toplam 11 resmi maça çıktı. İngiliz futbolcu söz konusu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı

PAROLA ERKEN GOL...



Burak Yılmaz, Chamberlain ile idman öncesi sahada özel olarak konuşup ilgilendi. Yılmaz, Norveç ekibi önünde maça baskılı başlayıp ilk yarım saat içinde gol bulunmasını istedi. Forvet hattı ile orta alan arasındaki bağlantının kopmaması için merkezi kalabalık tutma kararı aldı. Genç hoca takımına, rakibin ağır savunması arkasına atılacak uzun paslarda pozisyona girme taktiği çalıştırdı. Bu konuda Chamberlain’e özel görev verdi.