Beşiktaş'ta büyük kriz! Güneş istemedi Orman aldı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Şilili oyuncu Enzo Rocco transferinin gündeme gelmesinin ardından Şenol Güneş'in oyuncunun kasetlerini izlediği ve Fikret Orman'a, "Bu oyuncu bizim işimizi görmez. Sahada oldukça ağır, hamlelerinde sorunlu" dediği belirtildi.

Bunun üzerine Fikret Orman'ın da Güneş'e, "Ben oyuncuya kefilim, alalım" dedikten sonra bonservisi elinde olan futbolcu ile Şenol Güneş'in görüşüne rağmen sözleşme imzalandığı kaydedildi.

ŞENOL GÜNEŞ MEMNUN DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Enzo Roco'nun idmanlardaki performansından da memnun kalmadığı ancak stoper bölgesinde başka transfer yapılamaması nedeniyle oyuncuya süre verdiği öne sürüldü.

(Sporx)