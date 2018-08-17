Beşiktaş'ta büyük kriz! Güneş istemedi Orman aldı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasında transfer dönemindeki en büyük sıkıntının, Enzo Roco transferi olduğu iddia edildi.17 Ağustos 2018 Cuma 11:24
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Şilili oyuncu Enzo Rocco transferinin gündeme gelmesinin ardından Şenol Güneş'in oyuncunun kasetlerini izlediği ve Fikret Orman'a, "Bu oyuncu bizim işimizi görmez. Sahada oldukça ağır, hamlelerinde sorunlu" dediği belirtildi.
Bunun üzerine Fikret Orman'ın da Güneş'e, "Ben oyuncuya kefilim, alalım" dedikten sonra bonservisi elinde olan futbolcu ile Şenol Güneş'in görüşüne rağmen sözleşme imzalandığı kaydedildi.
ŞENOL GÜNEŞ MEMNUN DEĞİL
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Enzo Roco'nun idmanlardaki performansından da memnun kalmadığı ancak stoper bölgesinde başka transfer yapılamaması nedeniyle oyuncuya süre verdiği öne sürüldü.
(Sporx)
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