  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

Cem Küçük'ün programında emeklilere müjdeyi verdi! Açık açık tarihi de açıkladı

Mavi Vatan'da 'sessiz ve derinden' ilerliyorlar! Türk Donanması'nın denizaltıları milli sistemlerle güçlendirilecek!

Ali Koç kaşımaya devam dedi! Süper Kupa krizi sonrası yine suçladıkça suçladı…

Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bu böcekleri takip ediyor! Müthiş özellik

Akit yazdı rezillik son buldu! Kerhaneci Manukyan’a geçit yok

Türkiye'nin sanayi devi konkordato ilan etti! Dünyada ilk beş arasında yer alıyordu, çok kötü haber geldi

Biri gitti biri kovuldu! Deva ve Gelecek’te Ankara depremi!

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Pes artık! Sapık Adnan Oktar'ın kadın avukata söylediği sözler kan dondurdu!
Spor Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! O isimle yollar ayrıldı! Resmen açıklandı...
Spor

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! O isimle yollar ayrıldı! Resmen açıklandı...

Yeniakit Publisher
2024-02-19 16:05:00 -
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! O isimle yollar ayrıldı! Resmen açıklandı...

Bu sezon istediği gidişatı bir türlü gerçekleştiremeyen Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bu sezon istediği gidişatı bir türlü gerçekleştiremeyen Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Kulübümüzden Bilgilendirme Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr
— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23