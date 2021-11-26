Beşiktaş'ta ayrılık! Veda ediyor

Beşiktaş formasıyla önceki akşam Ajax mücadelesine takımın gol umudu olarak çıkan Cyle Larin, ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Maç içinde 3 önemli gol fırsatından yararlanamayarak taraftarı adeta çıldırtan Kanadalı futbolcu, 1-0 öne geçmelerine rağmen farkı artıramayınca ikinci yarıda Ajax’ın geri dönüşü yaşanmış ve Hollanda ekibi maçı 2-1 kazanmıştı. İstikrarsız performansını önceki gün de sürdüren Larin, Beşiktaş’la yavaş yavaş yolun sonuna geliyor. Yönetim, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatma konusunda yapılan temaslarda ortak noktada buluşulamaması sonrasında devre arasında tecrübeli futbolcuyu elinden çıkarmaya hazırlanıyor.

Kulüp bakmaya başladılar!

Ajax maçı için İstanbul’a gelen Cyle Larin’in menajeri Nick Mavromaras’la önceki gün görüşen yönetim, 1.7 milyon Euro’luk maaşlı yeni kontrat tekliflerine karşılık 2.5 milyon Euro’da direten temsilciyle anlaşmaya varamadı. İdareciler, bu gelişmenin ardından Larin’i teklif gelmesi halinde Ocak ayında gönderme kararı aldı. Deneyimli oyuncunun menajerinin de şimdiden yeni kulüp baktığı öğrenildi.

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