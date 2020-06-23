Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Sezon sonu veda ediyor

Beşiktaş’ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng’in Siyah-Beyazlı formayla macerası uzun sürmedi.

Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncuyla kontratının bitiminde yola devam edilmeme kararı alındığı kaydedildi.

Beşiktaş’a ara transfer döneminin son gününde kazandırılan yıldız isimle önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştiren A takımdan sorumlu yöneticilerin, kararlarını resmen oyuncuya ilettiği bildirildi.

Opsiyon maddesini kaldırdı

Siyah-Beyazlılar’la 6 aylık periyot için 325 bin Euro’ya anlaşan ve ek olarak kontratında, ‘10 maçta ilk 11’de forma giyerse sözleşmesi 1.7 milyon Euro’dan 1 yıl uzar’ maddesi bulunan Boateng’in, kulübün ayrılık kararı sonrasında bu opsiyonu karşılıklı olarak anlaşarak kaldırdığı öğrenildi. Kara Kartal’da 5’i ilk 11’de olmak üzere 7 mücadelede görev yapan tecrübeli hücumcunun, ligde kalan 6 haftalık periyotun tamamında forma giymek istediği için bu maddeyi kaldırdığı ifade edildi.

Yeni kulüp bakmaya başladı

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle Beşiktaş’ın Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki futbolcunun, cuma günü Konyaspor’la oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Öte yandan ayrılık için hazırlıklara şimdiden başlayan Boateng’in menacerinden kendisine kulüp bulmasını istediği de kaydedildi.

KAYNAK:FANATİK