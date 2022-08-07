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Spor Beşiktaş'ta aranan kan İngiltere’de bulundu!
Spor

Beşiktaş'ta aranan kan İngiltere’de bulundu!

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Manchester United'da buldu. Siyah-Beyazlılar, Axel Tuanzebe'yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 16:32:00 -
Beşiktaş'ta aranan kan İngiltere’de bulundu!

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Manchester United'da buldu. Siyah-Beyazlılar, Axel Tuanzebe'yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta gündem stoper takviyesi. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan Axel Tuanzebe'yi gündemine aldı.

Beşiktaş, 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor. 25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon Euro ödenecek.

TRABZONSPOR'UN DA LİSTESİNDE

Tuanzebe, Siyah-Beyazlıların yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor.

Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.

 


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