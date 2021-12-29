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Spor Beşiktaş'ta Alex Teixeira'yla yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş'ta Alex Teixeira'yla yollar ayrılıyor

Futbolcuların son durumlarını değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, yıllık 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira veda edilecek oyuncular arasında gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 12:06:00 -
Beşiktaş'ta Alex Teixeira'yla yollar ayrılıyor

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda ocak ayında sürpriz transfer hamleleri bekleniyor. Kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; takımdaki yüksek maliyetli ve faydasız oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, cazip bir teklif gelmesi durumunda 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira'yı gözden çıkaracak.

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu performansıyla beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu 3 gollük katkı verdi.

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