Beşiktaş'ta Alex Teixeira'yla yollar ayrılıyor
Futbolcuların son durumlarını değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, yıllık 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira veda edilecek oyuncular arasında gösterildi.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda ocak ayında sürpriz transfer hamleleri bekleniyor. Kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; takımdaki yüksek maliyetli ve faydasız oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, cazip bir teklif gelmesi durumunda 3 milyon euro kazanan Alex Teixeira'yı gözden çıkaracak.
Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu performansıyla beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu 3 gollük katkı verdi.