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Spor Beşiktaş'ta Ajax maçının kamp kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta Ajax maçının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül Salı günü Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 07:37:00 -
Beşiktaş'ta Ajax maçının kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülen oyuncular arasına dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman, Ajax maçı kadrosunda yer buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın eksik oyuncuların çokluğunda genç oyuncular Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı da kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ta Ajax maçı için 17 kişilik kamp kadrosuna dahil edilen futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş.

 

 

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