Beşiktaş'ta acil toplantı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de galibiyet özlemi de 5 maça çıktı. Ligde oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve bazı yönetim kurulu üyeleri toplantıya girdi.

Beşiktaş yönetim kurulunda ve futbol profesyonellerinde 'Fernando Santos ile yolları ayıralım' şeklinde görüş belirtenlerin sayısı çoğunlukta olduğu belirtildi.

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Toplantıdan takımla ilgili radikal kararların çıkması bekleniyor.