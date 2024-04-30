Beşiktaş'ta Aboubakar yolcu! O yıldız isim geliyor
Bu sezon transferlerden istediği verimi alamayan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Siyah beyazlı ekibin Vincent Aboubakar'ın yerine Aboubakary Koita'yı getireceği öğrenildi.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sezon bitiminde birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlıların, Aboubakary Koita ismini gündeme aldığı bildirildi.
Belçika'da St. Truiden forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor.
Siyah-beyazlılar, Moritanyalı futbolcu için nabız yoklarken, sezonun tamamlanması ve yeni hocanın açıklanmasının ardından hareketlilik bekleniyor.
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47 gole etki
Asıl mevkii sol kanat olan 1.75 boyundaki oyuncu, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde 198 maça çıkan Koita, bu periyotta 35 gol, 12 de asist yaptı ve 47 gole etki etti.