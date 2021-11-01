Beşiktaş'ta 6 eksik birden
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu kadroda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu kadroda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanı bulunmayan ve deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida, Valentin Rosier, Güven Yalçın (listede yok), Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou Portekiz temsilcisi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
İşte kamp kadrosunda yer alacak oyuncular:
Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet, Larin, Ghezzal, Necip, N'Sakala, Welinton, Kenan, Serdar, Umut, Alex