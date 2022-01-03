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Spor Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek
Spor

Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek

Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 13:47:00 -
Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek

Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Ülkü, futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

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