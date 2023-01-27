Beşiktaşlıların beklediği haber geldi! Orta sahaya dinamo takviyesi...

Orta saha takviyesi olarak Sevilla'dan Thomas Delaney ile ilgilenen Beşiktaş'ın mali yükü belli oldu. Beşiktaş, Danimarkalı Thomas Delaney için yaklaşık olarak 3-4 milyon euro bandında bir bonservis ödeyecek.

Transfer döneminin açılması ile orta sahaya takviye yapmak isteyen ve Danimarkalı Thomas Delaney'i gündemine alan Beşiktaş, oyuncu için yaklaşık olarak 3-4 milyon euro ödeyecek.

Akşam'a göre; Kariyerinde Kopenhag, Borussia Dortmund ve Sevilla gibi kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha, bu sezon İspanyol Sevilla'nın forması ile toplam 12 maça çıktı.

İSPANYOLLAR YAZDI

İspanyol basınının bizzat geçtiği habere göre oyuncu gözden çıkarıldı ve istenen rakam da netleşti. 3-4 milyon euro bonservis beklenen oyuncu, sözleşme bazında 2025'e kadar Sevilla'ya bağlı. Ayrıca oyuncuyu Kopenhag da tekrar istiyor.