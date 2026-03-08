  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar! ABD istihbarat raporu: İran’da rejim değişikliği saldırıyla olası değil 8 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi Kriz çıkmıştı! Hangi plakaların değişeceği açıklandı Savaşı ne kadar sürdürebilirler! İran'dan düşmanlarını zora sokacak açıklama Trump: Kürtlerin İran savaşına dahil olmasını istemiyoruz Terör devleti saldırıyor! Hayatını kaybedenler var Siyonistler terörü körüklüyor! Yakıt depolama tesisleri vuruldu İnsanlık düşmanları saldırıyor! Beyrut'ta patlama sesleri İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor!
Spor Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu
Spor

Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu

Beşiktaş Kulübü üyesi Rahmi Koç, Galatasaray derbisi sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Hakem yönetimi hakkında sorulan soruya cevap veren Rahmi Koç, "Gayet iyi yönetti" ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki derbiyi 1-0'lık skorla kaybetti.

RAHMİ KOÇ'TAN HAKEM YORUMU

Beşiktaş Kulübü üyesi Rahmi Koç, mücadeleyi yerinde takip edenler arasındaydı. Zorlu derbinin bitiş düdüğünün ardından stadyumdan ayrılan Rahmi Koç, basın mensuplarının ''Hakem nasıl maç yönetti?'' sorusuna cevap verdi. Hakem Ozan Ergün'den memnuniyetini ifade eden Koç, ''Gayet iyi yönetti'' cevabını verdi.

 

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın başta olmak üzere birçok futbolcu, maç sonrasında karşılaşmanın hakemine verdiği kararlar nedeniyle büyük tepki göstermişti.

Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi
Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi

Spor

Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi

Okan Buruk, 9 kez Beşiktaş karşısında
Okan Buruk, 9 kez Beşiktaş karşısında

Spor

Okan Buruk, 9 kez Beşiktaş karşısında

Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi
Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Spor

Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!

Spor

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!

Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı
Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı

Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23