Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek!

Beşiktaş , bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Alex Teixeira ile sözleşmeyi feshetme konusunda anlaştı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti.

Beşiktaş resmen açıkladı

Konuyla ilgili Beşiktaş bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yıllık maaşı 2.6 milyon Euro

Büyük umutlarla transfer edilen Teixeira, Kartal'da geçirdiği ilk sezonda beklentilerin gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2.6 milyon Euro kazanırken, 900 bin Euro da imza parası almıştı.