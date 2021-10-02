Beşiktaşlı isme övgüler yağdı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını beIN Sports'ta değerlendiren Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Serdar Saatçı'ya övgüde bulundu.

Volkan Demirel, Serdar Saatçı'yı çok beğendiğini belirtirken, "Ceza sahası içinde Ersin'in topu alması için yaptığı 1-2 tane perde var. Kuvvetini de gösteriyor." dedi.

Turgay Kerimoğlu, siyah beyazlı stoper için, "Bu atmosferlerde oynamak hiç kolay değildir. Serinkanlılığı, mücadeleci kimliği ve geniş alanda çabukluğu var." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı da tebrik etti

Maçın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu Valentin Rosier,'Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Serdar Saatçı'yı da tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık.' dedi.