  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaşlı futbolcu Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:54:39 -
Beşiktaşlı futbolcu Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu
Dünya

Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bildiriyi ..
Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi
Dünya

Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'y..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay