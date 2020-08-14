  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Boyd: "Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:49:38 -
Beşiktaşlı futbolcu Boyd: "Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Boyd, siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanı öncesinde kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de takım sayısının 21'e çıkmasının kendilerini daha fazla zorlayacağını belirten Boyd, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, "Takımda kalan ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla hedefimize ulaşacağız. Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla yapacağı karşılaşmayla ilgili de Boyd, "Az bir dinlenme süremiz oldu, biraz daha fit başladık diyebilirim. Geçen sene yakaladığımız momentumun üzerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen sene ligi bitirdiğimiz nokta bu eşleşmeyi hak eden bir noktaydı. İyi oynayarak bu turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Seçildiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Türkiye, Do..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı