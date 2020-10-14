Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Siyah-beyazlıların internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Mensah'a Gana Milli Takımı kampı dönüşünde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.
Bernard Mensah'ın takip ve tedavi süreciyle ilgili protokollere başlandığı kaydedildi.