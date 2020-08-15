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Spor

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, PAOK maçını "dört gözle" bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:24:50 -
Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, PAOK maçını "dört gözle" bekliyor

ANKARA (AA) - Beşiktaş'ın sözleşmesini uzattığı 37 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan ekibi PAOK'la yapacakları maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Siyah-beyazlıların 1 yıllık sözleşme yenilediği tecrübeli oyuncu, PAOK eşleşmesiyle ilgili, "Dört gözle beklediğimiz bir maç. PAOK bizim için iyi bir eşleşme. İyi çalışıyoruz. PAOK maçına kadar hazır olacağız. Bu turu geçmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tekrar burada, sahada arkadaşlarımla olmak güzel" diyen tecrübeli oyuncu, "Birkaç antrenman kaçırdım ama şimdi buradayım. Gelecek bize ne getirecekse ona hazırlanıyoruz. Gelecek hakkında çok olumluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara kendisine verilen destek nedeniyle teşekkür eden Hutchinson, "Beni ne kadar çok sevdiklerini biliyorum. Duygularımız karşılıklı. Umarım bu sene onların istediği gibi başarılı geçer." şeklinde konuştu.


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