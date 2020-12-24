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Spor Beşiktaşlı Adem Ljajic uslanmıyor
Spor

Beşiktaşlı Adem Ljajic uslanmıyor

Beşiktaş'ta disiplinsiz hareketleri nedeniyle forma verilmeyen Adem Ljajic'e bu kez komşuları isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:53:00 -
Beşiktaşlı Adem Ljajic uslanmıyor

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde dünyaya gelen, futbola ise Partizan'da başlayan Beşiktaşlı Adem Ljajic'in skandallarının arkası kesilmiyor. Beşiktaş'ta formayı unutan Ljajic, gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı. Alkol problemi olan Ljajic'in evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.

Uyarıları dinlemiyor

Beşiktaş Yönetimi'nin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı belirlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi.

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