Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Beşiktaş’ta ikinci dönemini yaşayan ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla yurt dışından çok sayıda kulübün transfer listesine giren Cenk Tosun, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibi Everton'dan Beşiktaş'a transfer olan ve Siyah-Beyazlılar'daki ikinci dönemini yaşayan Cenk Tosun için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılıp ayrılmayacağına dair konuşan Tosun, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler aldığını belirtirken "Beşiktaş benim yuvam. Birçok ülkeden teklifler geliyor ancak ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmam için hiçbir sebep yok. Sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmeye kararlıyım" dedi.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.

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