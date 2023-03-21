Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun kararını verdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’dan sezon başında bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Cenk Tosun, Amerika'dan gelen transfer teklifini kabul etmedi.

"Ailemin düzenini bozmak istemedim"

31 yaşındaki golcü, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim” dedi.

Opsiyondan bağımsız yeni sözleşme

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacağını da duyuran Cenk Tosun “Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan başarılı golcü bu sezon forma giydiği 26 maçta 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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