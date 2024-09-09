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Spor Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar Hatayspor ile anlaştı
Spor

Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar Hatayspor ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 21:57:00 - 2024-09-09 22:01:01
Beşiktaş'ın yıldız ismi Aboubakar Hatayspor ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile sürdürülen görüşmeler neticesinde santrfor mevkiinde oynayan Kamerunlu millî futbolcu Vincent Paté Aboubakar'ı kadrosuna katarak, ligde "ben de varım" dedi.

Atakaş Hatayspor 32 yaşındaki forvet Vincent Paté Aboubakar konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP açıklaması yapıldı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın transferi için Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup oyuncu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadesinde bulunuldu.

Vincent Paté Aboubakar kimdir?

22 Ocak 1992 doğumlu Aboubakar, forvet bölgesinde oynayan Kamerun doğumlu milli oyuncu Beşiktaş'ta 45 gol 12 asist yaptı. Fransa, İspanya ve Portekiz gibi liglerde başarılara imza attı.

Vincent Paté Aboubakar maaşı ne kadar?

32 yaşındaki forvet Beşiktaş'ta güncel olarak 3 milyon 110 bin euro maaş kazanıyor. Hatayspor'da alacağı maaş henüz açıklanmadı.

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