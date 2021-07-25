Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal’dan açıklama

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Topal'ın açıklamaları şu şekilde:

20 yaşındaki gibi heyecanlıyım. Tesislerimiz mükemmel. Burada Milli Takım'da kamp için gelmiştim. O günden bugüne tesis çok güzelleşmiş. Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahibiz. Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım, giydiğim formanın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım. Nasıl karakterde bir futbolcu olduğumu biliyorsunuz. Formayı sırtımda değil başımın üstünde taşırım. Burada da bunu yapmaya çalışacağım.

Çok farklı futbolcuyla beraber oynadın. En iyileri kimdi?

Dünyanın birçok yerinde futbol oynadım, çok maça çıktım. İsim vererek diğer arkadaşlarıma haksızlık etmek istemem. Çok güzel maçlarım ve hatıralarım oldu.

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğu hakkında ne düşünüyorsun?

Beşiktaş hak edilmiş bir şampiyonluk aldı geçen sezon. Mükemmel bir özveriyle oynadılar. İnşallah bu sezon da aynı şekilde devam ederiz.

Sözleşme görüşmelerinde maddi konuları nasıl aştınız?

Geçmişteki sözleşmelerimde maddiyata çok takılan bir oyuncu olmadığımı görürsünüz. Görüşmelerde maddiyata çok takılmadık. Benim için başarı önemli. O bölümleri hızlı geçtik.

Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacak olmak ne hissettiriyor?

Şampiyonlar Ligi futbolun en yüksek mevkisi. Her futbolcu orada oynamak ister. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak güzel olacak. Oynamayan arkadaşlarıma tecrübelerimi aktaracağım maçlar öncesinde. İnşallah orada güzel maçlar çıkarırız.