  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Unutulduğuna dikkat çekti! Bakan Koca'dan önemli çağrı

CHP'li belediyede lağım patladı!

Denizbank Genel Müdürü'nden CHP'li Başarır'a çok sert tepki!

ABD'de PCR testi iptal edildi! Vaka sayıları artık hükümsüz mü? Dilipak: Pandemi oyunu bitti

THY duyurdu: Yarın rekor kırılacak

'Hizmetin karşılığını versin' sözleri ile ABD ajanı gerçeği ifşa etti

Yok böyle algı operasyonu! 'Erdoğan'ın torunlarını Mossad ajanları eğitiyor' dedikleri videonun altından bakın ne çıktı

Başörtüsü mücadelecisi olmakla övünen HDP'li Hüda Kaya! Erdoğan'ın 'Allah'tan gelen bir felaket' sözlerini hedef aldı

Koronavirüste kritik gelişme! Bir tane daha tespit edildi

Fatih Altaylı'ya tek kelime edemeyen Sevilay Yılman: Gazetecilik cenazesi kaldırılması gereken bir meslek
Tatil dönüşü vâkâ artış sayılarına dikkat!
Altın ve doları etkilenebilir! ABD'den kritik bir açıklama geldi
Leo Süren Halepli hayatını kaybetti
Macron'dan İsrail'e 'Pegasus' için dikkat çeken istek
Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal’dan açıklama
Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal’dan açıklama

Beşiktaş'ın yeni transferi tecrübeli oyuncu Mehmet Topal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:58:00 -
Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal’dan açıklama

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Topal'ın açıklamaları şu şekilde:

20 yaşındaki gibi heyecanlıyım. Tesislerimiz mükemmel. Burada Milli Takım'da kamp için gelmiştim. O günden bugüne tesis çok güzelleşmiş. Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahibiz. Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım, giydiğim formanın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım. Nasıl karakterde bir futbolcu olduğumu biliyorsunuz. Formayı sırtımda değil başımın üstünde taşırım. Burada da bunu yapmaya çalışacağım.

Çok farklı futbolcuyla beraber oynadın. En iyileri kimdi?

Dünyanın birçok yerinde futbol oynadım, çok maça çıktım. İsim vererek diğer arkadaşlarıma haksızlık etmek istemem. Çok güzel maçlarım ve hatıralarım oldu.

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğu hakkında ne düşünüyorsun?

Beşiktaş hak edilmiş bir şampiyonluk aldı geçen sezon. Mükemmel bir özveriyle oynadılar. İnşallah bu sezon da aynı şekilde devam ederiz.

Sözleşme görüşmelerinde maddi konuları nasıl aştınız?

Geçmişteki sözleşmelerimde maddiyata çok takılan bir oyuncu olmadığımı görürsünüz. Görüşmelerde maddiyata çok takılmadık. Benim için başarı önemli. O bölümleri hızlı geçtik.

Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacak olmak ne hissettiriyor?

Şampiyonlar Ligi futbolun en yüksek mevkisi. Her futbolcu orada oynamak ister. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak güzel olacak. Oynamayan arkadaşlarıma tecrübelerimi aktaracağım maçlar öncesinde. İnşallah orada güzel maçlar çıkarırız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay