Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi’yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Chelsea'den bir yıllık kiralanan Batshuayi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Yarın takımla antrenmanlara çıkması beklenen Batshuayi'nin ligin ikinci haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında oynaması bekleniyor.
Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a indiğini duyurdu.