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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 03:08:00 -
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi’yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Chelsea'den bir yıllık kiralanan Batshuayi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Yarın takımla antrenmanlara çıkması beklenen Batshuayi'nin ligin ikinci haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında oynaması bekleniyor.

Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a indiğini duyurdu.

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