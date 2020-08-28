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Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner: "Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım"
Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner: "Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 22:16:22 -
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner: "Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, küçüklüğünden beri taraftarı olduğu siyah-beyazlı takıma geldiği için mutu olduğunu söyledi.

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Atakan, "Beşiktaş'tan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Böyle bir camianın parçası olmak benim için gurur verici. Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüme almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takıma gelmenin apayrı bir şey olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Küçüklükten beri bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur. Sergen hocanın beni istemesi gurur verici. Bu camiada olmak harika bir duygu. Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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