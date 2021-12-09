Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Adaylar...

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından 679 günlük teknik direktörlük görevinden istifa etti. Yalçın sonrası ise takımın başına kim geçecek sorusu cevabını arıyor...

Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlük görevi için öne çıkan isim ise Şenol Güneş. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin siyah beyazlı kulüpte görev yaptığı dönemde üst üste iki şampiyonluk kazandıran ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan, yakın dostu Şenol Güneş'i ilk aday olarak düşündüğü ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu da önemli teknik direktör adayları arasında.

Yunanistan'ın PAOK takımını çalıştıran 51 yaşındaki Lucescu'nun Yunan Ligi'ndeki başarısı ve ücretinin düşük olacak olması nedeniyle Beşiktaş tarafından tercih edileceği öğrenildi.

Beşiktaş için yeni hocası için bir iddiada Almanya'dan geldi. SPORT 1 45 yaşındaki Alman teknik direktör Daniel Farke'nin Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya hazırlandığını yazdı. Kararın 48 saat içinde verileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktör Slaven Bilic'in de hoca adayları arasında ismi geçiyor. Şu an Çin kulübü BJ Guoan'ı çalıştıran 53 yaşındaki Hırvat teknik adamın sözleşmesi 2022 Aralık'ta sona eriyor. Çin Ligi'nde yaşanan mali kriz nedeniyle Bilic'in kulübünden ayrılmasının kolay olması bekleniyor.

Samet Aybaba

Türk hoca adayları arasında ismi geçen teknik direktörlerden biri de Samet Aybaba. Siyah beyazlı kulübün efsane kaptanı, 'Feda' döneminde Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Rıza Çalımbay

Siyah beyazlılarla ismi anılan bir başka isim ise Rıza Çalımbay. Şu an Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörltk yapan Çalımbay'ın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta teknik direktlök görevine getirilen 58 yaşındaki teknik adam, siyah beyazlıların başında 30 maça çıktı 18 galibiyet alırken 7 maç berabere bitti 5 kere de mağlubiyet aldı.

Okan Buruk

2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk da adaylar arasında. 48 yaşındaki Buruk şu an bir takımı çalıştırmıyor.