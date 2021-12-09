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Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ile ilgili Alman basınından iddia
Spor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ile ilgili Alman basınından iddia

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenör arayışlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:07:00 -
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ile ilgili Alman basınından iddia

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenör arayışlarına başladı.

Alman basınından SPORT1'in haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.

Haberin detaylarında Farke ile Beşiktaş'ın 48 saat içerisinde resmi anlaşmaya varacağı iddia edildi.

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